В Крыму украинца осудили на семь лет за финансирование нацбатальона

Отмечается, что год осужденный будет находиться в тюрьме, остальные шесть лет — в колонии строгого режима. ФСБ сообщила, что молодой человек переводил деньги на нужды незаконного украинского вооруженного формирования «Исламский батальон “Крым”» и докладывал о потребностях националистического батальона членам «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещенная в России экстремистская организация).

Сообщается, что осужденный был задержан летом прошлого года при попытке проникнуть на полуостров.

Ранее сотрудники ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали в Крыму гражданина Украины, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» (признан в России террористической организацией). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

