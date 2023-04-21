В Крыму украинца осудили на семь лет за финансирование нацбатальона
Киевский районный суд Симферополя признал 21-летнего гражданина Украины виновным в финансировании нацбатальона и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Отмечается, что год осужденный будет находиться в тюрьме, остальные шесть лет — в колонии строгого режима. ФСБ сообщила, что молодой человек переводил деньги на нужды незаконного украинского вооруженного формирования «Исламский батальон “Крым”» и докладывал о потребностях националистического батальона членам «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещенная в России экстремистская организация).
Сообщается, что осужденный был задержан летом прошлого года при попытке проникнуть на полуостров.
Ранее сотрудники ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали в Крыму гражданина Украины, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» (признан в России террористической организацией). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru