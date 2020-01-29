В Крыму мальчик попал в больницу после обрезания на дому
29 января 202018:14
В Севастополе в больницу попал пятилетний мальчик с сильным кровотечением из района гениталий.
Причиной травмирования ребенка стала попытка родителей сделать мальчику обрезание в домашних условиях. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства «операции» и почему ребенок не был доставлен в больницу сразу.
По итогам проверки будет решаться вопрос, против кого будет возбуждено уголовное дело – против отца или матери. При этом отмечается, что ребенок воспитывается в славянской семье, сообщает КИА.
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