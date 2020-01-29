В Крыму мальчик попал в больницу после обрезания на дому

В Севастополе в больницу попал пятилетний мальчик с сильным кровотечением из района гениталий.

Причиной травмирования ребенка стала попытка родителей сделать мальчику обрезание в домашних условиях. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства «операции» и почему ребенок не был доставлен в больницу сразу.

По итогам проверки будет решаться вопрос, против кого будет возбуждено уголовное дело – против отца или матери. При этом отмечается, что ребенок воспитывается в славянской семье, сообщает КИА.

