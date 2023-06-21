В Кремле прокомментировали утреннюю атаку БПЛА в Подмосковье

Средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами успешно выполнили свою задачу во время утренней атаки дронов в Московской области. С таким комментарием по поводу инцидента выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, БПЛА были нейтрализованы, за конкретикой следует обращаться в министерство обороны. Компетентные органы ведут разбирательство. Ранее Минобороны РФ подтвердило, что украинская сторона сегодня утром предприняла попытку террористической атаки по объектам в Подмосковье тремя беспилотниками самолетного типа.