В Кремле прокомментировали утреннюю атаку БПЛА в Подмосковье

Средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами успешно выполнили свою задачу во время утренней атаки дронов в Московской области. С таким комментарием по поводу инцидента выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, БПЛА были нейтрализованы, за конкретикой следует обращаться в министерство обороны. Компетентные органы ведут разбирательство. Ранее Минобороны РФ подтвердило, что украинская сторона сегодня утром предприняла попытку террористической атаки по объектам в Подмосковье тремя беспилотниками самолетного типа.

Минобороны: Киев попытался провести теракт с помощью БПЛА по объектам в Подмосковье

В результате неудавшейся воздушной вылазки пострадавших и разрушений нет. Все беспилотники подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и разбились при падении.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Новой Москве БПЛА упал в районе реки Пахра около 5 часов утра. Позднее в 20 км от этого места упали еще два дрона - в районе поселка Калининец Наро-Фоминского округа рядом с воинской частью.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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