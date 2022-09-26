В Кремле потребовали оценить безопасность российских школ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости оценить эффективность принятых мер в части обеспечения безопасности школ, сообщает РИА Новости.

«Введен в действие целый ряд норм и правил обеспечения безопасности. Безусловно, эффективность предстоит проанализировать с учетом произошедшего», - сказал Песков.

В Ижевске мужчина 1988 года рождения устроил стрельбу в школе №88. Погибли 13 человек, в том числе семеро детей.

Президент Владимир Путин глубоко скорбит в связи с трагедией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СтрельбаДмитрий ПесковШколыПроисшествие
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры