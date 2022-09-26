В Кремле потребовали оценить безопасность российских школ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости оценить эффективность принятых мер в части обеспечения безопасности школ, сообщает РИА Новости.
«Введен в действие целый ряд норм и правил обеспечения безопасности. Безусловно, эффективность предстоит проанализировать с учетом произошедшего», - сказал Песков.
В Ижевске мужчина 1988 года рождения устроил стрельбу в школе №88. Погибли 13 человек, в том числе семеро детей.
Президент Владимир Путин глубоко скорбит в связи с трагедией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru