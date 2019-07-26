В Костроме неизвестные расстреляли машину предпринимателя

Центробанк снизил ставку второй раз подряд, до 7,25% ЦБ пошел на снижение ставки, чтобы дать дополнительный стимул российской экономике Экономист: ставку может быть и ниже семит процентов, если не помешают обстоятельства Прогноз на обвал рубля не оправдался