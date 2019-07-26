В Костроме неизвестные расстреляли машину предпринимателя
26 июля21:10
Неизвестные обстреляли автомобиль «Land Cruiser» крупного предпринимателя в Костроме, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Следкома.
Нападавшие выстрелили по машине не менее девяти раз. В результате бизнесмен получил огнестрельные ранения и был госпитализирован в больницу. О состоянии его здоровья пока информации нет.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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