В Королеве в результате пожара в квартире погибли два человека
26 июня 202300:01
В Королеве два человека погибли в результате пожара в квартире жилого многоэтажного дома, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Причиной пожара мог стать поджог хозяина жилья из-за конфликта в семье. Один из погибших – пожарный. В настоящее время возгорание локализовано на площади в 40 квадратных метров.
Происшествие случилось в новостройке на улице Пионерской. Из горящего здания были эвакуированы 10 человек.
Ранее в Балашихе ликвидировали пожар в гаражном комплексе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru