В Королеве в результате пожара в квартире погибли два человека

В Королеве два человека погибли в результате пожара в квартире жилого многоэтажного дома, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Первоуральске локализовали пожар в жилом доме

Причиной пожара мог стать поджог хозяина жилья из-за конфликта в семье. Один из погибших – пожарный. В настоящее время возгорание локализовано на площади в 40 квадратных метров.

Происшествие случилось в новостройке на улице Пионерской. Из горящего здания были эвакуированы 10 человек.

Ранее в Балашихе ликвидировали пожар в гаражном комплексе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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