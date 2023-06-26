В Королеве в результате пожара в квартире погибли два человека

Причиной пожара мог стать поджог хозяина жилья из-за конфликта в семье. Один из погибших – пожарный. В настоящее время возгорание локализовано на площади в 40 квадратных метров.

Происшествие случилось в новостройке на улице Пионерской. Из горящего здания были эвакуированы 10 человек.

Ранее в Балашихе ликвидировали пожар в гаражном комплексе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

