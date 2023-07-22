В Колумбии подорвали автомобиль возле КПП военной базы
Автомобиль со взрывчаткой подорвали близ военной базы Наранхитос в департаменте Араука в Колумбии, погибли два человека, заявил губернатор Уилингтон Родригес Бенавидес. Об этом сообщило правительство Арауки на своей странице в Twitter.
«Машина со взрывчаткой, выезжающая из муниципалитета Таме в направлении Сан-Сальвадора, взорвалась, не доезжая до военной базы Наранхитос», — отметили власти.
Погибли двое находящихся в машине, еще четыре человека пострадали. Данных об организаторах взрыва пока нет.
Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что попросил министерство обороны расследовать ЧП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru