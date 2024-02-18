В казанском театре оперы и балета отменили спектакль из-за потопа

Специалисты устраняют причину потопа. Информации о пострадавших нет.

В ближайшее время в театре оценят причиненный ущерб и сроки устранения последствий. Билеты можно вернуть по месту приобретения.

В начале январе Театре Луны на улице Малая Ордынка в центре Москвы прорвало трубу с кипятком. Инцидент произошел во время показа балета «Щелкунчик». Более 300 зрителей самостоятельно покинули здание, передает «Радиоточка НСН».

