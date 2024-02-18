В казанском театре оперы и балета отменили спектакль из-за потопа
Татарский академический государственный театр оперы и балета в Казани отменил показ оперы «Турандот» из-за потопа, сообщило в своем Telegram-канале республиканское министерство культуры.
Специалисты устраняют причину потопа. Информации о пострадавших нет.
В ближайшее время в театре оценят причиненный ущерб и сроки устранения последствий. Билеты можно вернуть по месту приобретения.
В начале январе Театре Луны на улице Малая Ордынка в центре Москвы прорвало трубу с кипятком. Инцидент произошел во время показа балета «Щелкунчик». Более 300 зрителей самостоятельно покинули здание, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пашинян: РФ не является союзником Армении по вопросу Украины
- Поддерживающие Трампа дальнобойщики отказались доставлять грузы в Нью-Йорк
- В казанском театре оперы и балета отменили спектакль из-за потопа
- Депутаты Европарламента призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля
- При пожаре в квартире на юге Москвы погиб человек
- Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра
- Сенатор Грэм предложил передавать оружие Украине в кредит
- Подруга Пугачевой предрекла возвращение певицы в Россию
- Российские врачи вернулись в Москву из сектора Газа
- США нанесли удары по ракетным установкам и беспилотникам хуситов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru