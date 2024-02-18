В казанском театре оперы и балета отменили спектакль из-за потопа

Татарский академический государственный театр оперы и балета в Казани отменил показ оперы «Турандот» из-за потопа, сообщило в своем Telegram-канале республиканское министерство культуры.

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Специалисты устраняют причину потопа. Информации о пострадавших нет.

В ближайшее время в театре оценят причиненный ущерб и сроки устранения последствий. Билеты можно вернуть по месту приобретения.

В начале январе Театре Луны на улице Малая Ордынка в центре Москвы прорвало трубу с кипятком. Инцидент произошел во время показа балета «Щелкунчик». Более 300 зрителей самостоятельно покинули здание, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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