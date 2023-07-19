В Казани задержали подозреваемого в подготовке поджога бронетехники
ФСБ задержала в Казани предполагаемого сторонника одной из террористических организаций, подозреваемого в подготовке поджога военной техники. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Татарстану.
По словам знакомого с ходом следствия источника, задержанный устроил тайник с бутылками керосина рядом с территорией Казанского высшего танкового командного училища и намеревался поджечь технику. При обыске у подозреваемого обнаружили трансформаторы, квадрокоптер, компоненты для взрывчатки, таймеры для детонатора, бесшумные часовые механизмы.
Правоохранители возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.
Как сообщает Telegram-канал Baza, задержанный — 30-летний сторонник запрещенной в РФ террористической организации «Легион "Свобода России"». Помимо поджога военной техники, злоумышленник собирался атаковать объекты инфраструктуры.
Ранее ФСБ совместно с МВД задержали в Угличе россиянку, собиравшую для Украины данные об объекте критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru