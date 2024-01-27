В Казахстане задержали подозреваемого в двойном убийстве россиянина

Отмечается, что россиянин был задержан сотрудниками погранслужбы КНБ и криминальной полиции МВД Казахстана на основании ориентировки от российских правоохранителей. Фигуранта подозревают в убийстве матери и ее малолетней дочери в Новосибирске 23 января.

В МВД указали, что мужчина пытался на такси пересечь государственную границу Казахстана, однако его задержали на пограничном посту в Туркестанской области. Задержанного поместили в изолятор временного содержания, решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Ранее в Казахстане задержали россиянина, находившегося в международном розыске, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

