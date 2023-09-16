В Карелии школьница попала в больницу после избиения сверстницами

Стало известно, что девочку избили на стадионе в одном из поселений Пудожского района.



Сейчас школьнице оказывают помощь в районной больнице. В Минобразования и спорта региона добавили, что в школах Пудожского района проведут профилактические беседы с учениками.

Ранее глава Республики Тыва Владислав Ховалыг в своём Telegram-канале заявил, что 45 человек из школы №18 Кызыла обратились к медикам с жалобами на кишечную инфекцию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

