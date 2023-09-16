В Карелии школьница попала в больницу после избиения сверстницами
Школьницу в Карелии госпитализировали после избиения сверстницами, сообщается на странице уполномоченного по правам ребенка в регионе Геннадия Сараева в соцсети «ВКонтакте».
Стало известно, что девочку избили на стадионе в одном из поселений Пудожского района.
Сейчас школьнице оказывают помощь в районной больнице. В Минобразования и спорта региона добавили, что в школах Пудожского района проведут профилактические беседы с учениками.
Ранее глава Республики Тыва Владислав Ховалыг в своём Telegram-канале заявил, что 45 человек из школы №18 Кызыла обратились к медикам с жалобами на кишечную инфекцию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Карелии школьница попала в больницу после избиения сверстницами
- Минздрав: Эпидемическая обстановка в России стабильная
- Депутат Горелкин заявил, что WhatsApp в России, скорее всего, не заблокируют
- Песков: В кремле пока не планируют вводить масочный режим
- Мужчина погиб при обстреле села Плехово Курской области
- Три человека погибли из-за взрыва гранаты во дворе дома под Воронежем
- В Дом правительства вернут масочный режим
- Эрдоган допустил, что дороги Турции и ЕС могут разойтись
- Экс-советник Кучмы Соскин: Черное море полностью заблокировано для Украины
- ВС России за неделю нанесли 11 групповых ударов по портовой инфраструктуре ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru