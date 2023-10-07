В Канаде три человека погибли при крушении самолета

Три человека погибли при крушении небольшого самолета в городе Чилливак в Канаде. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.

Два человека погибли при падении самолета на жилой дом в США

По данным СМИ, самолет упал неподалеку от аэропорта и гостиницы. Находившиеся на борту люди погибли.

Причины ЧП пока неизвестны.

Ранее в городе Ньюберг в США два человека погибли при падении самолета на жилой дом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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