В Канаде три человека погибли при крушении самолета
7 октября 202302:38
Три человека погибли при крушении небольшого самолета в городе Чилливак в Канаде. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.
По данным СМИ, самолет упал неподалеку от аэропорта и гостиницы. Находившиеся на борту люди погибли.
Причины ЧП пока неизвестны.
Ранее в городе Ньюберг в США два человека погибли при падении самолета на жилой дом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru