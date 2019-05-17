Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16. Видео
17 мая08:59
Американский военный самолет F-16 потерпел крушение в штате Калифорния, сообщает телеканал ABC.
Инцидент произошел возле базы ВВС США. Как передает РЕН ТВ, истребитель врезался в здание.
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ФОТО: Twitter//@yianisfournelis.
ТЕГИ:КалифорнияСША
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