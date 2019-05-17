Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16. Видео

17 мая08:59

Американский военный самолет F-16 потерпел крушение в штате Калифорния, сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел возле базы ВВС США. Как передает РЕН ТВ, истребитель врезался в здание.

По данным офиса шерифа округа Риверсайд, пилот успел катапультироваться, отмечает RT.

Ранее НСН сообщала, что на Аляске разбились два гидросамолёта. В результате происшествия пострадали 10 человек.

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ФОТО: Twitter//@yianisfournelis.
ТЕГИ:КалифорнияСША

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