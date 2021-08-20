В Испании умерла заразившаяся лихорадкой Западного Нила женщина
В Испании зафиксирован случай заражения лихорадкой Западного Нила, инфицированная женщина скончалась. Об этом сообщает агентство EFE.
Отмечается, что женщина скончалась в больнице Вирхен-дель-Росио в Севилье. Она провела в больнице несколько дней. Ей было 73 года.
Лихорадка Западного Нила является острым вирусным заболеванием, которое может поражать центральную нервную систему в форме менингитов или менингоэнцефалитов. Также заражение может напоминать состояние гриппа с головными болями, повышенной температурой и дискомфортом в горле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru