В Испании умерла заразившаяся лихорадкой Западного Нила женщина

В Испании зафиксирован случай заражения лихорадкой Западного Нила, инфицированная женщина скончалась. Об этом сообщает агентство EFE.

Отмечается, что женщина скончалась в больнице Вирхен-дель-Росио в Севилье. Она провела в больнице несколько дней. Ей было 73 года.

Лихорадка Западного Нила является острым вирусным заболеванием, которое может поражать центральную нервную систему в форме менингитов или менингоэнцефалитов. Также заражение может напоминать состояние гриппа с головными болями, повышенной температурой и дискомфортом в горле.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Испания
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