В Иркутской области задержали владельца кафе, где 62 человека отравились шаурмой

Владелец кафе в Братске Иркутской области, где более 60 человек отравились шаурмой, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

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«Задержан владелец кафе быстрого питания в Братске <…>, где с признаками отравления за медпомощью обратились 62 человека», — отмечается в сообщении.

По данным СК, 29 человек, в том числе пятеро детей, госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, пишет РИА ФАН.

Накануне стало известно, что 11 жителей Братска попали в больницу после употребления шаурмы в одном из кафе города. В региональном Роспотребнадзоре сообщили об острой кишечной инфекции у пострадавших. Ведомство обнаружило ряд нарушений в процессе приготовлении блюд и хранении продуктов, кроме того, в заведении отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены сотрудников, отмечает РЕН ТВ. Кафе временно закрыли.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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