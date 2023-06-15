В Иркутской области задержали владельца кафе, где 62 человека отравились шаурмой

«Задержан владелец кафе быстрого питания в Братске <…>, где с признаками отравления за медпомощью обратились 62 человека», — отмечается в сообщении.

По данным СК, 29 человек, в том числе пятеро детей, госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, пишет РИА ФАН.

Накануне стало известно, что 11 жителей Братска попали в больницу после употребления шаурмы в одном из кафе города. В региональном Роспотребнадзоре сообщили об острой кишечной инфекции у пострадавших. Ведомство обнаружило ряд нарушений в процессе приготовлении блюд и хранении продуктов, кроме того, в заведении отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены сотрудников, отмечает РЕН ТВ. Кафе временно закрыли.

