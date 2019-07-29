В Иркутской области строят дамбу, чтобы избежать затопления городов

Сотрудники Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с муниципальной администрацией создают водоналивную дамбу на реке Харлахта. Водоем располагается в городе Байкальске Иркутской области. Уточняется, что такое решение было принято с целью не допустить подтопления микрорайона Гагарина.

По словам главы города Василия Темгеневского, сейчас из-за паводка активно размывается берег. Он уточнил, что в понедельник осадки в городе прекратились на некоторое время, однако начались вновь.

Как говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, в Байкальске размыло левый берег реки Харлахта в микрорайоне Гагарина. Оттуда эвакуировано порядка 150 человек.

Накануне в Тулунском районе Иркутской области эвакуировали пять деревень, сообщает Ura.ru.

Причиной ЧП называются продолжительные ливни в регионе в конце июня. В начале июля специалисты Иркутского госуниверситета заявили, что наводнение было вызвано атмосферными аномалиями и глобальными изменениями климата. Однако руководитель Центра водных технологий ВНИИХТ «Росатома» Игорь Нечаев в беседе с НСН указал на системные проблемы, которые также стали причинами стихийного бедствия.

