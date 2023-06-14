В Иркутской области отравились шаурмой не менее 48 человек
14 июня 202317:14
В Иркутской области не менее 48 человек отравились шаурмой, из них 11 госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области.
Отмечается, что отравление произошло в кафе под названием «Шаурму хочу» в Братске.
Во время проверки были выявлены нарушения в процессе приготовления блюд и хранении продуктов. Также в кафе нет условий для поддержания личной гигиены сотрудников заведения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru