В Иркутской области отравились шаурмой не менее 48 человек

В Иркутской области не менее 48 человек отравились шаурмой, из них 11 госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области.

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Отмечается, что отравление произошло в кафе под названием «Шаурму хочу» в Братске.

Во время проверки были выявлены нарушения в процессе приготовления блюд и хранении продуктов. Также в кафе нет условий для поддержания личной гигиены сотрудников заведения.

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ФОТО: РИА Новости
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