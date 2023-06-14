В Иркутской области отравились шаурмой не менее 48 человек

Отмечается, что отравление произошло в кафе под названием «Шаурму хочу» в Братске.

Во время проверки были выявлены нарушения в процессе приготовления блюд и хранении продуктов. Также в кафе нет условий для поддержания личной гигиены сотрудников заведения.

