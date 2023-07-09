В Иркутске нашли тело полуторагодовалой девочки, которую искали месяц

Уточняется, что ребенок пропал 9 июня. Тогда взрослые с детьми отдыхали на берегу реки Ушаковка. Родители распивали алкоголь и не следили за детьми, которые играли около воды. Позже мать пропавшей девочки обратилась в полицию, когда не обнаружила малышку на берегу.

Искали ребенка порядка ста человек. Тогда правоохранители не исключали, что девочка могла утонуть в реке. СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В ведомстве уточнили, что тело малышки обнаружили недалеко от моста в реке Ушаковка, передает «Радиоточка НСН».

