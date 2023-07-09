В Иркутске нашли тело полуторагодовалой девочки, которую искали месяц
Тело полуторогодовалой девочки нашли в реке в Иркутске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.
Уточняется, что ребенок пропал 9 июня. Тогда взрослые с детьми отдыхали на берегу реки Ушаковка. Родители распивали алкоголь и не следили за детьми, которые играли около воды. Позже мать пропавшей девочки обратилась в полицию, когда не обнаружила малышку на берегу.
Искали ребенка порядка ста человек. Тогда правоохранители не исключали, что девочка могла утонуть в реке. СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
В ведомстве уточнили, что тело малышки обнаружили недалеко от моста в реке Ушаковка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru