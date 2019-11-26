В Иркутске горит магазин площадью 1,2 тысячи кв. метров
26 ноября 201901:04
В Иркутске горит двухэтажное здание, в котором находится мебельный магазин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что огонь распространился по всей площади магазина, которая составляет 1,2 тысячи кв. метров. Магазин "МебельГрад" находится на улице Сергеева.
По предварительным данным, никто не пострадал. К тушению пожара привлечены более 40 пожарных и 8 единиц техники.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Минобороны: Военный спутник успешно выведен на орбиту
- Республиканцы вместо РФ заподозрили Украину во вмешательстве в выборы США
- WADA рекомендовали закрыть РФ доступ в большой спорт на четыре года
- Путин и Зеленский провели переговоры по газу
- Минобороны: Запуск ракеты «Союз-2.1в» прошел успешно