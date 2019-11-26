В Иркутске горит магазин площадью 1,2 тысячи кв. метров

В Иркутске горит двухэтажное здание, в котором находится мебельный магазин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что огонь распространился по всей площади магазина, которая составляет 1,2 тысячи кв. метров. Магазин "МебельГрад" находится на улице Сергеева.

По предварительным данным, никто не пострадал. К тушению пожара привлечены более 40 пожарных и 8 единиц техники.



