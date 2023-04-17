В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3

При этом 14 апреля в Индонезии близ острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,6. Отмечалось, что, землетрясение произошло в 68 километрах от города Тубан-Джатим.

Также 17 апреля на юго-востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4. Эпицентр толчка оказался в 376 километрах от Душанбе. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4, от 2 до 3 - в Мургабском районе, жертв и разрушений нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

