В Индии 25 человек погибли в результате возгорания автобуса

По данным агентства, ЧП произошло в субботу около двух часов ночи (23:30 пятницы по Москве). Как сообщил представитель полиции города Булдхана Бабурао Махамуни, в автобусе находились 32 человека.

«Двадцать пять человек извлечены из автобуса», — отметил представитель правоохранительных органов.

Ранее автобус столкнулся с грузовиком и легковым автомобилем в Дагестане, погибли восемь человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

