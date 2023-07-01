В Индии 25 человек погибли в результате возгорания автобуса
1 июля 202304:43
Автобус загорелся в штате Махараштра в Индии, в результате погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает Ani.
По данным агентства, ЧП произошло в субботу около двух часов ночи (23:30 пятницы по Москве). Как сообщил представитель полиции города Булдхана Бабурао Махамуни, в автобусе находились 32 человека.
«Двадцать пять человек извлечены из автобуса», — отметил представитель правоохранительных органов.
Ранее автобус столкнулся с грузовиком и легковым автомобилем в Дагестане, погибли восемь человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru