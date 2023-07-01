В Индии 25 человек погибли в результате возгорания автобуса

Автобус загорелся в штате Махараштра в Индии, в результате погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает Ani.

В Самарской области в автоаварии погибли пять иностранцев

По данным агентства, ЧП произошло в субботу около двух часов ночи (23:30 пятницы по Москве). Как сообщил представитель полиции города Булдхана Бабурао Махамуни, в автобусе находились 32 человека.

«Двадцать пять человек извлечены из автобуса», — отметил представитель правоохранительных органов.

Ранее автобус столкнулся с грузовиком и легковым автомобилем в Дагестане, погибли восемь человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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