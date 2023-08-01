В Индии 17 человек погибли при падении строительного крана
Строительный кран рухнул в штате Махараштра в Индии, погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом пишет Hindustan Times.
По данным издания, ЧП произошло в ночь на вторник в округе Тхане на месте строительства автомагистрали. Кран упал на эстакаду, обрушив при этом часть бетонной конструкции. В результате погибли как минимум 17 человек, еще три пострадали. По данным телеканала NDTV, погибли 16 человек. Под завалами могут оставаться пять человек, пишет «Свободная пресса».
Hindustan Times отмечает, что все погибшие и пострадавшие работали на строительстве магистрали. Причина ЧП пока не установлена.
В спасательных операциях на месте инцидента участвуют полиция, пожарные и другие экстренные службы, пишет RT.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам жертв трагедии. Правительство страны выделит им единовременную финансовую помощь.
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