В Индии 13 человек погибли при столкновении поездов

Состав следовал из населенного пункта Визага в Раягаду. По данным источников, поезд остановился, так как машинист не увидел вовремя зеленый сигнал светофора и не начал движение. После в него врезался другой состав. При ударе с рельсов сошли три вагона.

В результате погибли 13 человек, еще более 50 получили ранения, пишет RT. Отмечается, что состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое, и число жертв трагедии может увеличиться.

После ЧП на юге Индии отменили 18 поездов, более 20 перенесли.

