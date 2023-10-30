В Индии 13 человек погибли при столкновении поездов
Два поезда столкнулись в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, в результате погибли 13 человек. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителей местных властей.
Состав следовал из населенного пункта Визага в Раягаду. По данным источников, поезд остановился, так как машинист не увидел вовремя зеленый сигнал светофора и не начал движение. После в него врезался другой состав. При ударе с рельсов сошли три вагона.
В результате погибли 13 человек, еще более 50 получили ранения, пишет RT. Отмечается, что состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое, и число жертв трагедии может увеличиться.
После ЧП на юге Индии отменили 18 поездов, более 20 перенесли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru