В ходе операции в Карабахе погиб 191 военный армии Азербайджана

Кроме того, погибли 12 служащих министерства внутренних дел республики.

Ранее в Минздраве Азербайджана заявили, что в ходе антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе погибли более 190 азербайджанских военнослужащих, свыше 500 получили ранения.

Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

