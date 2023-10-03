В ходе операции в Карабахе погиб 191 военный армии Азербайджана
3 октября 202312:01
В Баку сообщили о гибели 191 военнослужащего армии Азербайджана в ходе операции в Карабахе.
Кроме того, погибли 12 служащих министерства внутренних дел республики.
Ранее в Минздраве Азербайджана заявили, что в ходе антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе погибли более 190 азербайджанских военнослужащих, свыше 500 получили ранения.
Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru