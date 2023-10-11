В ходе акции в поддержку Израиля в США пострадали 30 человек

Отмечается, что акция называлась «Единение с Израилем». По словам студентов университета, накануне мероприятия наблюдалась повышенная напряженность в связи с «ростом антисемитизма» и участившимися случаями применения огнестрельного оружия в Соединенных Штатах. Газета указала, что это усугубило ситуацию и привело к давке.

Ранее, 10 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с президентом США Джо Байденом сравнил действия палестинского движения ХАМАС с преступлениями нацистов в годы Второй мировой войны, передает «Радиоточка НСН».

