В ходе акции в поддержку Израиля в США пострадали 30 человек

Порядка 30 человек получили травмы из-за давки во время акции в поддержку Израиля в Университете Флориды. Об этом сообщила газета The Gainesville Sun.

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Отмечается, что акция называлась «Единение с Израилем». По словам студентов университета, накануне мероприятия наблюдалась повышенная напряженность в связи с «ростом антисемитизма» и участившимися случаями применения огнестрельного оружия в Соединенных Штатах. Газета указала, что это усугубило ситуацию и привело к давке.

Ранее, 10 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с президентом США Джо Байденом сравнил действия палестинского движения ХАМАС с преступлениями нацистов в годы Второй мировой войны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ИзраильСША

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