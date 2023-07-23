В Херсонской области сообщили о покушении ВСУ на мэра Алешек

Украинские войска в войска нанесли удар по дому мэра города Алешки Георгия Журавко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря врио главы Херсонской области Владимир Василенко.

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В момент удара Журавко не было дома. Здание разрушено. На месте происшествия обнаружен фрагмент ракеты HIMARS, отметили в пресс-службе.

В июне совершена попытка покушения на мэра города Новая Каховка Владимира Леонтьева.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что ВСУ пытались воспользоваться обмелением Днепра и переправиться через реку, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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