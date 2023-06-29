В Херсонской области обнаружили схрон с боеприпасами

В ведомстве уточнили, что схрон обнаружили в селе Атамань Генического района. Тайник находился в разрушенном здании.

Внутри полицейские нашли 22 гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, 250 патронов калибра 7,62 миллиметра, 80 патронов калибра 5,45 миллиметра и 50 мелкокалиберных патронов.

Полицейские совместно с Росгвардией уничтожили гранаты и запалы к ним. Остальные боеприпасы перевезли в специальную камеру хранения.

Пресс-служба Минобороны РФ 29 июня сообщила об уничтожении в Краматорске двух генералов украинской армии, передает «Радиоточка НСН».

