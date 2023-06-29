В Херсонской области обнаружили схрон с боеприпасами
Полицейские нашли в Херсонской области схрон с боеприпасами. Об этом изданию «Лента.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
В ведомстве уточнили, что схрон обнаружили в селе Атамань Генического района. Тайник находился в разрушенном здании.
Внутри полицейские нашли 22 гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, 250 патронов калибра 7,62 миллиметра, 80 патронов калибра 5,45 миллиметра и 50 мелкокалиберных патронов.
Полицейские совместно с Росгвардией уничтожили гранаты и запалы к ним. Остальные боеприпасы перевезли в специальную камеру хранения.
Пресс-служба Минобороны РФ 29 июня сообщила об уничтожении в Краматорске двух генералов украинской армии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru