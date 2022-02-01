В Гвинее-Бисау пострадали четыре человека при попытке госпереворота

Не менее четырех человек пострадали в африканской стране Гвинея-Бисау при попытке госпереворота. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что информация об этом поступила от источника в больнице столицы Бисау. Состояние здоровья и личности пострадавших не уточняются.

Ранее в СМИ сообщалось о стрельбе у здания правительства в Бисау. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявило о попытке госпереворота и призвало военных к освобождению чиновников.







