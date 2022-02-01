В Гвинее-Бисау пострадали четыре человека при попытке госпереворота

Не менее четырех человек пострадали в африканской стране Гвинея-Бисау при попытке госпереворота. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что информация об этом поступила от источника в больнице столицы Бисау. Состояние здоровья и личности пострадавших не уточняются.

Ранее в СМИ сообщалось о стрельбе у здания правительства в Бисау. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявило о попытке госпереворота и призвало военных к освобождению чиновников.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Госпереворот
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры