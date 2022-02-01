В Гвинее-Бисау пострадали четыре человека при попытке госпереворота
Не менее четырех человек пострадали в африканской стране Гвинея-Бисау при попытке госпереворота. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что информация об этом поступила от источника в больнице столицы Бисау. Состояние здоровья и личности пострадавших не уточняются.
Ранее в СМИ сообщалось о стрельбе у здания правительства в Бисау. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявило о попытке госпереворота и призвало военных к освобождению чиновников.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,0 млн+126 тыс. / сут.
Умерли
332 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+40 301 / сут.
- В Вирджинии произошла стрельба в колледже
- Кадыров призвал членов семьи Янгулбаевых вернуться в РФ
- Джонсон: Вторжение РФ на Украину стало бы поражением для Путина
- Путин предупредил о возможных проблемах с газом в Европе
- Путин: Россию «кинули», пообещав не продвигать НАТО на восток
- Венгрия в ближайшее время закупит вакцину «Спутник лайт»
- Путин: США проигнорировали российские озабоченности по гарантиям безопасности
- «От Харькова до Одессы»: Украинский генерал назвал города, желающие войти в состав России
- Осужденные за убийство жуков россияне вернулись из Шри-Ланки домой
- Блинкен заявил о готовности США продолжать диалог по безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru