В Грозном ликвидировали преступника, напавшего на сотрудника ГИБДД
Неизвестный напал с ножом на сотрудника ГИБДД в Грозном, злоумышленник ликвидирован. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Инцидент произошел в понедельник в центре чеченской столицы.
«Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения. При попытке скрыться с места происшествия с табельным оружием преступник был застрелен», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, злоумышленник действовал самостоятельно, его личность устанавливается. Правоохранители отрабатывают вероятных сообщников правонарушителя и мотивы преступления.
«Приношу искренние соболезнования родственникам погибшего при исполнении инспектора», — добавил глава Чечни.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 662 / сут.
Умерли
392 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 164 / сут.
- Песков ответил на вопрос об объявлении 31 декабря выходным днём
- Мурашко назвал ситуацию с кадрами в здравоохранении напряженной
- Песков заявил, что смена власти на Украине не является целью спецоперации
- В Кремле заявили о самостоятельном поиске расстрелявших военнопленных РФ
- Рогозин заявил о важности возвращения Киева
- В Кремле не обсуждают возможность новой волны частичной мобилизации
- Польские власти приготовились к тяжелой зиме и новой волне беженцев из Украины
- Песков: Россия достигнет своих целей на Украине
- Тегеран пригрозил Западу последствиями из-за «урановой» резолюции МАГАТЭ
- Лукашенко: Минск и Москва выстоят перед натиском Запада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru