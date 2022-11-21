В Грозном ликвидировали преступника, напавшего на сотрудника ГИБДД

Неизвестный напал с ножом на сотрудника ГИБДД в Грозном, злоумышленник ликвидирован. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

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Инцидент произошел в понедельник в центре чеченской столицы.

«Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения. При попытке скрыться с места происшествия с табельным оружием преступник был застрелен», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, злоумышленник действовал самостоятельно, его личность устанавливается. Правоохранители отрабатывают вероятных сообщников правонарушителя и мотивы преступления.

«Приношу искренние соболезнования родственникам погибшего при исполнении инспектора», — добавил глава Чечни.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:ГИБДДЧечняРамзан Кадыров
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