В Горловке из-за обстрела ВСУ погибли две женщины

В городе Горловка в ДНР в результате обстрела ВСУ района железнодорожной станции погибли две женщины, кроме того ранения получили пятеро взрослых и четверо детей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Три человека погибли при обстреле Горловки

«Опять трагедия! Боже, когда закончится этот день», - написал градоначальник.

Двое пострадавших получили ранения средней тяжести, уточнила главврач горловской больницы №2 Нелля Якуненко. По её словам, их уже перевели в операционное отделение.

Ранее в ДНР ракета ВСУ попала в гостиницу со строителями из Ленобласти, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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