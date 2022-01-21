В главном здании МГУ загорелась часть шестого этажа

В главном здании МГУ произошло возгорание на шестом этаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Здание Центробанка проверяют после сообщения о минировании

По данным экстренных служб, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в светильнике. Огонь потушили пожарные части, которые находились на объекте.

Отмечается, что никто не пострадал.

Ранее в Центральный Банк России поступило сообщение о минировании здания. Спецслужбы проверили здание, информация оказалась ложной.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарМГУ
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