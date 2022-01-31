В Германии задержаны подозреваемые в убийстве двух полицейских

Подозреваемые в убийстве двух полицейских задержаны в Германии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что спецназ задержал двух мужчин 38 и 32 лет в земле Саар на западе государства.

Двое полицейских - 29 летний студент полицейский академии и его 24-летняя напарница - были расстреляны в ходе дежурства в земле Рейнланд-Пфальц вблизи с французской границей.



Инцидент произошел ночью 31 января во время стандартной проверки проезжающего автомобиля. Полицейские успели сообщить, что в них стреляют и об обнаруженной убитой дичи в машине. Они погибли на месте.





