В Германии задержаны подозреваемые в убийстве двух полицейских
Подозреваемые в убийстве двух полицейских задержаны в Германии. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что спецназ задержал двух мужчин 38 и 32 лет в земле Саар на западе государства.
Двое полицейских - 29 летний студент полицейский академии и его 24-летняя напарница - были расстреляны в ходе дежурства в земле Рейнланд-Пфальц вблизи с французской границей.
Инцидент произошел ночью 31 января во время стандартной проверки проезжающего автомобиля. Полицейские успели сообщить, что в них стреляют и об обнаруженной убитой дичи в машине. Они погибли на месте.
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