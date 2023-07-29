В Германии мужчина ворвался в два дома и застрелил трех человек

Вооруженный мужчина ворвался в два многоквартирных дома в коммуне Лангвайд в Германии, злоумышленник застрелил трех человек, еще двое были ранены. Об этом пишет Bild со ссылкой на правоохранителей.

Вооруженного мужчину ликвидировали при штурме дома в подмосковном поселке Шервуд

По данным издания, накануне вечером мужчина с пистолетом ворвался в дом на Шубертштрассе в коммуне близ Аугсбурга. Злоумышленник убил женщин 49 и 72 лет и 52-летний мужчина. Позже вооруженный человек ворвался во еще один дом поблизости. В результате получили ранения 32-летняя женщина и 44-летний мужчина.

Полиция задержала подозреваемого — 64-летнего мужчину. Мотив преступления пока неизвестен.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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