В Геленджике локализовали крупный природный пожар
Крупный природный пожар в Геленджике локализовали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
По данным Рослесхоза, огонь охватил площадь в 118 гектаров. В МЧС указали, что к ликвидации пожара было привлечено более 500 человек и 90 единиц техники.
В ведомстве добавили, что два самолёта Бе-200 и три вертолёта Ми-8 с водосливными устройствами помогают бороться с очагами в труднодоступных местах, уже сброшено более 400 тонн воды.
Замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский отметил, что в настоящее время на территории Геленджикского лесничества очагов активного горения нет, угроза населённым пунктам отсутствует.
Ранее полиция задержала предполагаемого виновника пожара, которым оказался летний местный житель, который жёг обмотку проводов, чтобы сдать цветмет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru