В Ереване начались протесты против премьер-министра Армении Пашиняна
После начала операции Азербайджана в Нагорном Карабахе жители Еревана начали собираться у здания армянского правительства, они требуют от властей действовать. Об этом сообщил Sputnik Армения.
Отмечается, что граждане перекрыли все проезды к площади Республики в центре Еревана и скандируют: «Никол — предатель». Также протестующие перекрыли проспект Тиграна Меца. Кроме того, улица Абовяна в центре столицы тоже полностью заблокирована.
Ранее, 19 сентября, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе антитеррористическую операцию по «восстановлению конституционного строя». На этом фоне директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью НСН заявил, что Пашинян может задействовать только дипломатические методы в качестве ответа на операцию Азербайджана, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru