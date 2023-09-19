В Ереване начались протесты против премьер-министра Армении Пашиняна

После начала операции Азербайджана в Нагорном Карабахе жители Еревана начали собираться у здания армянского правительства, они требуют от властей действовать. Об этом сообщил Sputnik Армения.

Пашинян ждёт от российских миротворцев стабилизации ситуации в Карабахе

Отмечается, что граждане перекрыли все проезды к площади Республики в центре Еревана и скандируют: «Никол — предатель». Также протестующие перекрыли проспект Тиграна Меца. Кроме того, улица Абовяна в центре столицы тоже полностью заблокирована.

Ранее, 19 сентября, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе антитеррористическую операцию по «восстановлению конституционного строя». На этом фоне директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью НСН заявил, что Пашинян может задействовать только дипломатические методы в качестве ответа на операцию Азербайджана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / скриншот видео
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