В Екатеринбурге загорелся Уральский институт кардиологии
Пожар произошел в екатеринбургском Уральском институте кардиологии, по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Свердловской области.
Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 08:32 (06:32 мск).
«В корпусе лечебного учреждения произошло возгорание в подвальном помещении. Самостоятельно эвакуировались 165 человек», — отметили в МЧС.
К 08:45 по местному времени (06:45 мск) огонь локализовали, пишет Ura.ru. По данным МЧС, в здании загорелся гипсокартон на площади 20 кв. м.
Накануне пожар произошел в жилом пятиэтажном доме в Екатеринбурге, загорелась кровля здания на площади 300 «квадратов», напоминает «Свободная пресса». Жители были эвакуированы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru