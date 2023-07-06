В Екатеринбурге загорелся Уральский институт кардиологии

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 08:32 (06:32 мск).

«В корпусе лечебного учреждения произошло возгорание в подвальном помещении. Самостоятельно эвакуировались 165 человек», — отметили в МЧС.

К 08:45 по местному времени (06:45 мск) огонь локализовали, пишет Ura.ru. По данным МЧС, в здании загорелся гипсокартон на площади 20 кв. м.

Накануне пожар произошел в жилом пятиэтажном доме в Екатеринбурге, загорелась кровля здания на площади 300 «квадратов», напоминает «Свободная пресса». Жители были эвакуированы.

