В Екатеринбурге подросток провалился в коллектор с горячей водой
26 октября 202323:59
В столице Урала подросток упал в люк с горячей водой, сообщил Telegram-канал «112».
Инцидент произошел на улице 40 лет Октября. Момент падения увидел таксист.
У подростка диагностировали ожоги и серьезные травмы. Пострадавшего экстренно госпитализировали.
Областная прокуратура взяла расследование происшествия под контроль.
Ранее в Новосибирский области 38-летний рабочий утонул в яме с семенами подсолнуха. У погибшего остались трое детей, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru