В Екатеринбурге подросток провалился в коллектор с горячей водой

В столице Урала подросток упал в люк с горячей водой, сообщил Telegram-канал «112».

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Инцидент произошел на улице 40 лет Октября. Момент падения увидел таксист.

У подростка диагностировали ожоги и серьезные травмы. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

Областная прокуратура взяла расследование происшествия под контроль.

Ранее в Новосибирский области 38-летний рабочий утонул в яме с семенами подсолнуха. У погибшего остались трое детей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПодросткиЕкатеринбург

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