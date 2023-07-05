В Екатеринбурге из-за пожара эвакуируют жилой дом

Площадь пожара - 300 кв. м. Жильцов эвакуируют.

В тушении задействованы 14 единиц техники и 41 человек личного состава. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Королеве в результате пожара в квартире погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

