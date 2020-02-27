В ДТП в московском тоннеле погиб человек
27 февраля 202000:23
ДТП произошло в московском тоннеле на юге городе, в результате которого погиб один человек.
Как сообщает ОТР, в тоннеле столкнулись два автомобиля, один из которых загорелся, после чего пламя перекинулось на вторую машину.
Инцидент произошел в тоннеле на Проектируемом проезде. Среди пострадавших числятся три человека.
Из-за сильного задымления движение в тоннеле полностью перекрыли. Возгорание было ликвидировано прибывшими на место спасателями.
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