В ДТП в московском тоннеле погиб человек

ДТП произошло в московском тоннеле на юге городе, в результате которого погиб один человек.

Как сообщает ОТР, в тоннеле столкнулись два автомобиля, один из которых загорелся, после чего пламя перекинулось на вторую машину.

Инцидент произошел в тоннеле на Проектируемом проезде. Среди пострадавших числятся три человека.

Из-за сильного задымления движение в тоннеле полностью перекрыли. Возгорание было ликвидировано прибывшими на место спасателями.



