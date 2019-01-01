В ДТП с мотоскутером в Подмосковье погиб человек
Столкновение мотоскутера с автомобилем «Mazda» произошло на дороге «Московское малое кольцо — деревня Пушкино» в Богородском городском округе, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.
В результате ДТП погиб водитель скутера, его пассажир госпитализирован в больницу..
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, спасатели и медики.
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