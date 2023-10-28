В ДТП с автобусом на севере Египта погибли 32 человека и более 60 пострадали

ХАМАС готов отпустить заложников россиян Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Бишкек, произвел экстренную посадку в Самаре Подъем заболеваемости гриппом и коронавирусом зафиксирован в нескольких регионах РФ Две трети российских компаний столкнулись с дефицитом кадров Вышел трейлер фильма Юрия Мороза «Лунатики» с Викторией Исаковой в главной роли