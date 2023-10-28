В ДТП с автобусом на севере Египта погибли 32 человека и более 60 пострадали
28 октября 202317:15
Количество погибших в результате ДТП в провинции Бухейра на севере Египта увеличилось до 32, сообщил Минздрав страны.
Также сообщается, что в результате страшной аварии пострадали более 60 человек.
Ранее в Дагестане произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Погиб один человек, восемь пострадали, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Даниил Медведев стал финалистом теннисного турнира в Вене
- СМИ: в наземной операции Израиля участвовали пять тысяч военных из США
- В ДТП с автобусом на севере Египта погибли 32 человека и более 60 пострадали
- «Вагнер» сливается с «Ахмат». СВО по новому кругу
- Эрдоган: Турция объявит Израиль военным преступником
- Эрдоган прибыл на митинг по Палестине в Стамбуле на вертолете
- Алаудинов: бывшие вагнеровцы прибывают в подразделения спецназа «Ахмат»
- СМИ: Не менее 20 человек погибли при израильском ударе по жилому дому в Газе
- Умер актер из «Санта-Барбары» и «Спасателей Малибу» Ричард Молл
- Дело оставившего Крымский мост без защиты полковника Волкова поступило в суд
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru