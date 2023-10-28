В ДТП с автобусом на севере Египта погибли 32 человека и более 60 пострадали

Количество погибших в результате ДТП в провинции Бухейра на севере Египта увеличилось до 32, сообщил Минздрав страны.

СМИ: в результате ДТП в центре Москвы пострадали два человека

Также сообщается, что в результате страшной аварии пострадали более 60 человек.

Ранее в Дагестане произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Погиб один человек, восемь пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Полиция Казахстана
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