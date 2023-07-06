В ДТП под Курском погибли три человека

ДТП слупилось на 103-м километре дороги Курск — Воронеж. ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi A6.

В результате происшествия погибли три человека, в том числе ребенок, еще трое пострадали.

Ранее один человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом в Калужской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

