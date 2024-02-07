В Донецке пять спасателей пострадали при атаке беспилотника

Пять спасателей пострадали при сбросе боеприпаса с беспилотника в Донецке. Об этом сообщили в МЧС Донецкой народной республики.

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Инцидент произошел ночью 7 февраля в Петровском районе города. Сотрудники МЧС из 6-й пожарно-спасательной части района прибыли в один из магазинов из-за срабатывания автоматической пожарной сигнализации.

«Во время нахождения огнеборцев на месте вызова произошел сброс взрывоопасного предмета с БПЛА. Пострадали 5 сотрудников МЧС», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Медики диагностировали у раненых минно-взрывную и акубаротравму.

Ранее стало известно, что ВСУ сбросили с дрона один боеприпас на Кировский район Донецка, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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