В Донецке пять спасателей пострадали при атаке беспилотника
Пять спасателей пострадали при сбросе боеприпаса с беспилотника в Донецке. Об этом сообщили в МЧС Донецкой народной республики.
Инцидент произошел ночью 7 февраля в Петровском районе города. Сотрудники МЧС из 6-й пожарно-спасательной части района прибыли в один из магазинов из-за срабатывания автоматической пожарной сигнализации.
«Во время нахождения огнеборцев на месте вызова произошел сброс взрывоопасного предмета с БПЛА. Пострадали 5 сотрудников МЧС», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Медики диагностировали у раненых минно-взрывную и акубаротравму.
Ранее стало известно, что ВСУ сбросили с дрона один боеприпас на Кировский район Донецка, напоминает RT.
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