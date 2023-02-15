В Донецке произошел мощный взрыв

Предположительно, в городе сработала система противовоздушной обороны, которая сбила ракету, пишет «Свободная пресса».

Позже глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в 7:30 и 7:35 были зафиксированы обстрелы Буденновского и Пролетарского районов города.

«По сообщению очевидцев, в Буденновском районе есть повреждения частных жилых домов и кровли в здании больницы № 9», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

По данным представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), накануне украинские войска атаковали Донецк не менее 10 раз. Обстрелы зафиксировали в Киевском, Куйбышевском и Кировском районах, напоминает телеканал «360».

