В Донецке произошел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел в Пролетарском районе Донецка. Об этом сообщает ТАСС.
Предположительно, в городе сработала система противовоздушной обороны, которая сбила ракету, пишет «Свободная пресса».
Позже глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в 7:30 и 7:35 были зафиксированы обстрелы Буденновского и Пролетарского районов города.
«По сообщению очевидцев, в Буденновском районе есть повреждения частных жилых домов и кровли в здании больницы № 9», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По данным представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), накануне украинские войска атаковали Донецк не менее 10 раз. Обстрелы зафиксировали в Киевском, Куйбышевском и Кировском районах, напоминает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+9 826 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+10 420 / сут.
- Захарова назвала «хамским» поздравление Байдена с Днем государственности Сербии
- Рогов: Украина попытается перерезать сухопутный коридор в Крым
- Марочко: Киев эвакуирует госучреждения и предприятия из Часова Яра
- Британский политик: Россия сомнет ВСУ, если Киев не пойдет на переговоры
- СМИ: В России наблюдаются проблемы со стоматологическими препаратами
- В Донецке произошел мощный взрыв
- СМИ: Запад должен понять точку зрения России для переговоров по Украине
- СМИ: Российские противодроновые ружья подтвердили эффективность в зоне СВО
- В российском посольстве отвергли обвинения в принудительной депортации детей с Украины
- СМИ: Госдума и Совфед соберутся на внеплановое заседание 22 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru