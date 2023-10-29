В ДНР убили семью из девяти человек
В частном доме в Волновахе (ДНР) нашли тела девяти человек с признаками насильственной смерти, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.
Тела убитых, включая двух детей, обнаружили в подвале частного дома с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц, в том числе малолетних».
Сотрудники СК вместе с оперативными службами устанавливают причастных к совершению преступления.
По информации газеты «Известия», собравшиеся в доме были родственниками. Они отмечали семейный праздник.
Происшествие произошло ночью. Предположительно, убийцы использовали пистолеты с глушителем.
На этой неделе суд в Подмосковье приговорил к пожизненному заключению 33-летнего мужчину, убившего своих родителей ради наследства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru