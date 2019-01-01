В деле о крушении MH17 появились новые свидетели

Глава Совместной следственной группы (ССГ) Вилберт Паулиссен сообщил о появлении новых свидетелей в деле о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний». Об этом пишет издание NRC. Паулиссен подчеркнул, что в ССГ обратились новые свидетели. В связи с этим в рамках расследования предпринимаются новые шаги, которые обнадёживают.

Как напоминают Дни.ру, крушение воздушного судна произошло в Донбассе в июле 2014 года. Тогда жертвами трагедии стали все 283 пассажира и 15 членов экипажа Boeing 777, который выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Накануне ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение малайзийского боинга. Глава Комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий считает такие призывы Евросоюза циничными.

Ранее глава малазийского МИД заявил, что, по мнению Малайзии, расследование причин крушения МН17 не завершено, пока международное следствие не представило убедительных доказательств виновности обвиняемых лиц, подчёркивает RT.

19 июня представитель группы по расследованию крушения малайзийского Boeing назвал четырёх подозреваемых.

В ходе «прямой линии», комментируя расследование по MH17, Владимир Путин заявил об отсутствии доказательств вины России в данной катастрофе.

