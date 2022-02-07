В Дагестане выясняют причину массовой гибели горных туров
7 февраля 202222:09
Власти Дагестана выяснили причину массовой гибели горных туров в республике. Об этом сообщает «Интерфакс».
В республиканском правительстве прошло совещание по этому вопросу. Погибшие животные были обнаружены в Тляратинском районе.
Специалисты начали исследовать пробы биологического материала от погибших животных.
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7 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru