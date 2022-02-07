В Дагестане выясняют причину массовой гибели горных туров

Власти Дагестана выяснили причину массовой гибели горных туров в республике. Об этом сообщает «Интерфакс».

В республиканском правительстве прошло совещание по этому вопросу. Погибшие животные были обнаружены в Тляратинском районе.

Специалисты начали исследовать пробы биологического материала от погибших животных.

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ФОТО: Пресс-служба МЧС РФ
ТЕГИ:Дагестан
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