В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,8
В Ахтынском районе Дагестана зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,8, передает ТАСС со ссылкой на республиканское управление МЧС.
Информацию о землетрясении передал дежурный специалист дагестанской геофизической службы Российской академии наук. Данных о жертвах, пострадавших и разрушениях нет.
Ранее в городе Дюздже на северо-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 3,9. Очаг подземных толчов залегал на глубине 5,39 километра.
На прошлой неделе землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Иране. Подземные толчки ощущались в города Бендер-Аббасс населением 352 тысячи человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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