В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,8

В Ахтынском районе Дагестана зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,8, передает ТАСС со ссылкой на республиканское управление МЧС.

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,1

Информацию о землетрясении передал дежурный специалист дагестанской геофизической службы Российской академии наук. Данных о жертвах, пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в городе Дюздже на северо-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 3,9. Очаг подземных толчов залегал на глубине 5,39 километра.

На прошлой неделе землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Иране. Подземные толчки ощущались в города Бендер-Аббасс населением 352 тысячи человек, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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