В Дагестане объявили 15 августа днем траура
Власти Дагестана объявили 15 августа днем траура по погибшим в результате взрыва на автозаправке в Махачкале. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов, передает РИА Новости.
«На всей территории республики ... приспустить Государственные флаги Российской Федерации, Государственные флаги Республики ... флаги муниципальных образований», – указано в документе.
Правительство региона примет меры по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших.
Взрыв на АЗС в Махачкале произошел накануне вечером, напоминает Ura.ru. По последним данным, в результате ЧП погибли 27 человек, в том числе три ребенка, еще 102 пострадали, пишет Свободная пресса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru