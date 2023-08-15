В Дагестане объявили 15 августа днем траура

Число пострадавших при взрыве на заправке в Махачкале возросло до 75 человек Посол России в США прокомментировал выделение Вашингтоном очередной военной помощи Киеву Дональду Трампу предъявлены обвинения по 13 пунктам Землетрясение произошло в Камчатском заливе Тихого океана В регионах Дальневосточного и Северо-Западного ФО возможны природные катаклизмы