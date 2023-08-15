В Дагестане объявили 15 августа днем траура

Власти Дагестана объявили 15 августа днем траура по погибшим в результате взрыва на автозаправке в Махачкале. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов, передает РИА Новости.

Количество погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 27 человек

«На всей территории республики ... приспустить Государственные флаги Российской Федерации, Государственные флаги Республики ... флаги муниципальных образований», – указано в документе.

Правительство региона примет меры по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших.

Взрыв на АЗС в Махачкале произошел накануне вечером, напоминает Ura.ru. По последним данным, в результате ЧП погибли 27 человек, в том числе три ребенка, еще 102 пострадали, пишет Свободная пресса.

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ФОТО: РИА Новости
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