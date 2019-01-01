В Дагестане депутата подозревают в мошенничестве
Он распорядился чужим земельным участком как своим.
Уголовное дело возбуждено в отношении депутата народного собрания Дагестана, который подозревается в мошенничестве и подделке документов, сообщает Следком по республике.
В 1994 году местная жительница передала подозреваемому подлинник постановления о выделении ей земельного участка и попросила его продать.
В 2002 году подозреваемый продал участок за 50 тысяч рублей, передал покупателю постановление и подделал от имени собственника на его имя доверенность на распоряжение этим участком.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении депутата, сообщает РИА «Новости».
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