В Дагестане депутата подозревают в мошенничестве

Уголовное дело возбуждено в отношении депутата народного собрания Дагестана, который подозревается в мошенничестве и подделке документов, сообщает Следком по республике.

В 1994 году местная жительница передала подозреваемому подлинник постановления о выделении ей земельного участка и попросила его продать.

В 2002 году подозреваемый продал участок за 50 тысяч рублей, передал покупателю постановление и подделал от имени собственника на его имя доверенность на распоряжение этим участком.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении депутата, сообщает РИА «Новости».

